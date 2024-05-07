夜半闖空門行竊忘關燈關門 新北慣竊得手不到30分被逮
新北市41歲陳姓男子因無工作缺錢花用，竟動起歪腦筋犯下多起住宅竊盜案，多次遭警方逮捕送辦。陳男今天凌晨又潛入板橋區南雅東路1間民宅行竊，得手3千多元現金後逃逸，住戶發現後立即報警。板橋警方獲報調閱監視器追緝，30分鐘後在縣民大道路邊逮捕陳男，並起出竊取的財物，詢後被依竊盜罪嫌送辦。
據了解，板橋分局板橋派出所今天凌晨5時許接獲民眾報案表示住家遭竊，被害人向警方表示清晨起床時發現住處客廳燈開啟，且屋內門窗遭打開，同時聽聞一樓鄰居呼喊有小偷。經查看放在窗台的2個包包後發現裡面的3千多元現金、耳機、信用卡及證件等物已遭竊。
警方立即依報案人及目擊民眾所述在周邊找尋並調閱監視器追查，30分鐘後在縣民大道一段64巷與稚暉街46巷口，見一名著白色T恤、黑色長褲男子符合竊嫌外觀特徵，且神情緊張坐於路旁機車上，警方上前盤查時該名陳姓男子自知難逃法網，主動將所竊取財物交付，並告知逃逸時丟棄財物位置。
陳男警詢時供稱因找工作無著無以維生才會當起竊賊，警方詢後依竊盜罪嫌將陳男移送新北地檢偵辦。
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