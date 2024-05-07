台南市安南區本淵寮排水溝 男工人清水草溺水不治

汛期將至，台南市委由外包商工人昨天下午3點多，在安南區本淵一街海西抽水站淵中4號水門附近進行清除水草作業時，46歲林姓男工人不幸發生溺水，現場工作人員發現後，立即通知警方及救護人員到場協助，經消防人員到場搶救送醫後仍不治。

台南市警三分局安南派出所於昨天下午3點多接獲民眾報案，表示於台南市安南區本淵一街海西抽水站淵中4號水門有男子溺水，員警接獲報案後到場協助救援，發現46歲林姓男工人溺水，現場協助救護人員實施救護，但男子被救上岸後已沒有呼吸心跳，緊急送往永康奇美醫院搶救。