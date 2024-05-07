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台南市安南區本淵寮排水溝 男工人清水草溺水不治
汛期將至，台南市委由外包商工人昨天下午3點多，在安南區本淵一街海西抽水站淵中4號水門附近進行清除水草作業時，46歲林姓男工人不幸發生溺水，現場工作人員發現後，立即通知警方及救護人員到場協助，經消防人員到場搶救送醫後仍不治。
台南市警三分局安南派出所於昨天下午3點多接獲民眾報案，表示於台南市安南區本淵一街海西抽水站淵中4號水門有男子溺水，員警接獲報案後到場協助救援，發現46歲林姓男工人溺水，現場協助救護人員實施救護，但男子被救上岸後已沒有呼吸心跳，緊急送往永康奇美醫院搶救。
據了解，林姓男工人當時正在河道中清除水草作業，工作途中不慎發生溺水，現場工作人員發現後立即通知警方及救護人員到場協助，經消防人員到場搶救送醫後仍不治。此工程為水利局發包給外包商，負責清理水道相關作業，警方已通知勞檢單位追查外包商作業時有無疏失。
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