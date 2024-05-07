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疑「傳紙條」引糾紛 桃園某國中生遭同學持美工刀劃傷

聯合報／ 記者周嘉茹朱冠諭／桃園即時報導

桃園市蘆竹區有家長指控，就讀國中的孩子上個月在學校與同學起糾紛，竟遭同學持美工刀劃傷，造成臉部受傷送醫，痛批校園儼然成為未成年的「殺戮戰場」。蘆竹警方表示，警方已受理被害學生家長提告，並通報校安會議處理，完成筆錄後將函送少年法庭處理。

有家長在臉書社團爆料，就讀桃園市蘆竹區某國中的孩子，近日在教室內遭同班同學「持美工刀」朝臉部攻擊受傷，當下緊急叫救護車送往林口長庚急診治療，但事後校方卻以「意外事件」草草結束，對方家長更是不聞不問，令她痛批「什麼時候開始校園已成為未成年的殺戮戰場了？家長要冒著可能死亡的風險送小孩去上學嗎？」

據了解，2名學生為好友，上個月10日2人互傳紙條，疑似內容提到另一名同學壞話，結果不知為何紙條被該名同學發現，導致該同學跑去和動手學生吵架，過程中動手學生情緒高漲，遂以美工刀試圖傷害自己，此時受害學生趕緊上前阻攔，結果拉扯時不慎遭劃傷，造成嘴巴上唇約1.5公分傷口。事後受害學生家長提告傷害，警方已依規定受理及通報教育局校安會議，並依少年事件處理法，製作筆錄後全案將函送少年法庭。

桃園市教育局回應，有關某國中學生疑似美工刀傷人事件，上個月10日七年級李姓學生因紙條傳遞欲收回而與同學發生爭執，陳姓學生前往關心不慎被對方美工刀劃傷，造成左側嘴唇上方受傷流血，當下學校護理師先進行處理後送醫治療。

教育局表示，事發當天校方進行校安通報，並已邀請雙方家長到校溝通協調，除行為人家長已致歉外，也依協調結果啟動雙方學生的輔導機制及後續事宜；學校明將再度邀請雙方積極協調，並持續關心雙方學生的生活學習情況，給予適切輔導關懷。

桃園市警察局蘆竹分局。記者周嘉茹／攝影
桃園市警察局蘆竹分局。記者周嘉茹／攝影

教育局 桃園 紙條

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