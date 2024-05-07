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桃園7旬翁正中午種菜昏倒菜園 警挨家挨戶尋親急救援

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市觀音區一名79歲邱姓老翁，昨中午在自家菜園務農時，因為天氣太熱中暑昏倒，警方獲報趕到現場查看老翁身體狀況。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區一名79歲邱姓老翁，昨中午在自家菜園務農時，因為天氣太熱中暑昏倒，警方獲報趕到現場查看老翁身體狀況。記者周嘉茹／翻攝

桃園市觀音區一名79歲邱姓老翁昨中午在自家菜園務農，因為天氣太熱中暑昏倒，警方獲報趕到現場查看老翁身體狀況，並挨家挨戶尋找老翁的家人，還好經過一番努力，順利得知老翁住處並幫忙通知救護人員將老翁送醫，老翁經治療後已無大礙，讓家屬相當感激。

大園分局新坡派出所昨中午12點多接獲民眾報案，在大福路與新廣路口旁的菜園裡，有一名老翁昏倒在地、意識不清，警方獲報後趕抵現場查看，發現老翁身體發熱、嘴唇發白，且全身無力、呼吸微弱，員警趕緊以身體撐住老翁的背部，讓他能夠坐起保持呼吸順暢，並立即聯繫救護人員到場檢查。

員警與救護人員一同將老翁移至樹蔭下休息，經初步研判老翁有中暑情形，救護人員隨即將他送往醫院治療，但因老翁沒有攜帶證件，且精神恍惚無法說出年籍資料，員警只好拍下老翁的照片，在附近逐戶詢問，總算順利得知老翁的身分及住處，立即前去通知其家人到院陪同，老翁妻子對於警方及時伸出援手救回丈夫一命，深深表示感謝。

桃園市觀音區一名79歲邱姓老翁，昨中午在自家菜園務農時，因為天氣太熱中暑昏倒，警方獲報趕到現場查看老翁身體狀況。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區一名79歲邱姓老翁，昨中午在自家菜園務農時，因為天氣太熱中暑昏倒，警方獲報趕到現場查看老翁身體狀況。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區一名79歲邱姓老翁，昨中午在自家菜園務農時，因為天氣太熱中暑昏倒，警方獲報趕到現場查看老翁身體狀況。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區一名79歲邱姓老翁，昨中午在自家菜園務農時，因為天氣太熱中暑昏倒，警方獲報趕到現場查看老翁身體狀況。記者周嘉茹／翻攝

中暑 家人

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