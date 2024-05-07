桃園7旬翁正中午種菜昏倒菜園 警挨家挨戶尋親急救援

桃園市觀音區一名79歲邱姓老翁，昨中午在自家菜園務農時，因為天氣太熱中暑昏倒，警方獲報趕到現場查看老翁身體狀況。記者周嘉茹／翻攝

桃園市觀音區一名79歲邱姓老翁昨中午在自家菜園務農，因為天氣太熱中暑昏倒，警方獲報趕到現場查看老翁身體狀況，並挨家挨戶尋找老翁的家人，還好經過一番努力，順利得知老翁住處並幫忙通知救護人員將老翁送醫，老翁經治療後已無大礙，讓家屬相當感激。

大園分局新坡派出所昨中午12點多接獲民眾報案，在大福路與新廣路口旁的菜園裡，有一名老翁昏倒在地、意識不清，警方獲報後趕抵現場查看，發現老翁身體發熱、嘴唇發白，且全身無力、呼吸微弱，員警趕緊以身體撐住老翁的背部，讓他能夠坐起保持呼吸順暢，並立即聯繫救護人員到場檢查。