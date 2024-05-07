男捷運站內突倒地無呼吸、頭撞地出血 海山救護志工伸援救回一命

新北市板橋江子翠捷運站今天上午有名男子不明原因倒地，頭部因撞擊還有外傷出血，站務人員發現男子已無呼吸立即進行急救。此時海山分隊義消救護志工小隊長李宗憲、前義消救護大隊副大隊長徐震宇於江子翠站下車，見狀立即參與急救進行CPR及電擊，終於讓患者恢復自主呼吸、脈搏及意識，後續由救護車送醫。

新北市消防局表示，英勇救人的海山義消救護志工小隊長李宗憲，於2017年加入志工至今，參與過多起救災救護勤務及CPR宣導勤務。透過平時協勤經驗的累積，在工作之餘展現自身專業，及時挽救人命，發揮樂於助人之大愛精神。而前新北市義消救護大隊副大隊長徐震宇是全台各地救護技術員的資深教官，也是台灣公眾除顫發展協會的理事長，致力於供公眾使用電擊去顫器之推廣，兩人發揮專業、樂心助人之精神實為可貴。