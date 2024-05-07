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疑電線走火…台中瑞聯天地父女葬身火窟 盧秀燕關心指示發慰問金

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區大樓在今天凌晨傳出火警，游男與女兒命喪火窟，市府今發放慰問金給游妻（左），協辦後事。圖／台中市政府提供
台中市西屯區大樓在今天凌晨傳出火警，游男與女兒命喪火窟，市府今發放慰問金給游妻（左），協辦後事。圖／台中市政府提供

台中市西屯區福瑞街「瑞聯天地」在今天凌晨1時許傳出火警，釀游姓男子及其11歲女兒喪命，市長盧秀燕得知此案後，指示民政局、區公所給予協助，已由區長、里長發放慰問金，協助家屬辦理後事。

民政局長吳世瑋說，經指示西屯區長陳寶雲前往關懷，區長已偕同福瑞里長林添憶代表盧市長發放慰問金，後續公所將全力協助家屬申辦急難紓困及災害死亡救助相關事宜，陪伴家屬度過難關。

吳世瑋說，此案同時協助安置樓上受火警影響住戶共7人，消防鑑識完成後，受災戶若有毀損物品需要清運，可通知里長或里幹事代為轉知，屆時會請清潔隊派員到場協助。

此外，最近天氣漸趨炎熱，電扇及冷氣使用頻率相當高，提醒市民，出門或臨睡前，務必檢查電器用品及火爐是否關閉，養成隨手檢視的動作，避免火警意外發生。

此起火警發生在今天凌晨1時許，消防局派遣8個單位、64人前往滅火，其中8樓有火煙竄出，其中游姓男子一家四口，游男與11歲女兒受困廁所，救出時已無生命跡象，送醫急救後不治，另外游妻與另名14歲兒子則獲救，無生命危險，全案不排除是電線走火釀禍。經查，游男逃出火場後，得知女兒未脫困，又跑回火場，未料受困廁所命殞。

經查，火災發生時，游男與妻子已經逃出，游的14歲兒子則由雲梯車救下，但游得知讀國小的女兒尚未脫困時，將手機交給妻子後，又跑進火場內，後來被消防隊發現時，二人已在廁所內無生命跡象，送醫不治。

經查，游姓夫妻都在工廠工作，經濟狀況不佳，如今傳出噩耗，里長得知後，已提供相關協助，讓游妻與兒子能有落腳之處，另外後事的費用部分，也會協助籌措。

中港澄清醫院表示，此案除了游男及其女兒死亡外，另外還有，55歲邱姓男子，急診觀察中，55歲鍾姓女子傷勢較重，在ICU插管治療中。

廁所 火災

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