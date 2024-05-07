快訊

2024蘋果發表會今登場！4新品預測、直播一次看 官網還藏這個彩蛋

下半身超像「上完廁所裙襬夾到內褲裡」Jennie中空裝性感造型遭吐槽

朝野拚修法增列扣除額 討好選民還是真能減稅有感？

遊屏東山區逆向又超速屢釀禍 警機動取締逾400件

中央社／ 屏東縣7日電

台24線屏東三地門往霧台路段，風景壯麗吸引遊客上山，但有民眾行駛山區道路跨越雙黃線逆向又超速，統計今年已發生70件事故，警方祭出移動式測速照相措施，已取締逾400件。

屏東三地門及霧台山區風景遼闊壯麗、山明水秀，不少旅客趨之若鶩，但因部分民眾未遵守交通規則，騎乘機車或駕駛汽車超速釀成交通事故屏東縣警察局里港分局持續針對台24線三地門往霧台路段進行超速及跨越雙黃線交通違規取締。

里港分局發布新聞稿指出，山路蜿蜒，多為兩線道，卻有部分遊客並未遵守交通規則，常逆向超車或一時貪快超速，造成交通事故，統計今年1月至4月，台24線三地門往霧台方向，發生70件交通事故，其中有人員傷亡共有54件。

警方強調，為顧及原鄉部落居民交通與居住品質，採移動式測速照相，各處路段限速30，加強超速、跨越雙黃線及壓車轉彎式逆向超車取締；統計今年1月至4月，共取締460件超速、30件跨越雙黃線罰單，呼籲上山民眾要遵守交通規則。

交通事故 屏東縣

延伸閱讀

屏東少輔會伴新生 51次暖心輔導接住曝險少年

梅雨何時開始？ 賈新興：5月下旬降雨轉偏多趨勢

晴朗炎熱今恐飆逾36度高溫 明天東北季風到轉濕涼

三對星座超速配！這對「愛恨分明」意外搭 挑剔處女座該配它

相關新聞

疑電線走火…台中瑞聯天地父女葬身火窟 盧秀燕關心指示發慰問金

台中市西屯區福瑞街「瑞聯天地」在今天凌晨1時許傳出火警，釀游姓男子及其11歲女兒喪命，市長盧秀燕得知此案後，指示民政局、...

廣達員工停車場火燒車！BMW「燒成火球」延燒後面賓士變骨架

桃園市龜山區廣達員工停車場今上午發生火燒車意外，一輛BMW休旅車停車時，底盤突然冒出濃煙，隨即起火整輛陷入火海，波及停車...

西濱新竹段貨櫃竄大火遮高架路視線 桃園也派消防車救援

台61線西濱快速道路南向56公里處、新竹新豐路段，今天上午10時許突傳大火，但起火的卻是一旁工廠在空地上擺放的貨櫃，造成...

影／新北男被告發3項違規 手機開直播…要警拿出異議單

新北市一名葉姓男子昨天晚上無照開車，行經五股區疏洪北路與凌雲路口，疑因拿著手機又沒繫安全帶，被警攔下盤查。葉男疑似不滿遭...

影／新北警局主任嗆「要找人處理」議員 侯友宜：該處分就處分

新北警局公關主任黃碩傑日前因向議員馬見打招呼未獲回應，竟嗆「要找人處理」馬見。馬見今上午聯訪表示氣憤外更多難過、害怕。新...

影／老闆欠錢？三峽醉男持尖刀晃進警所要評理 見8警衝上來嚇醒

新北市三峽區一名醉漢這個月5日晚上手拿一把26公分長刀，搖晃走進三峽警分局三峽派出所，他醉語向警說「老闆欠我錢不還？」要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。