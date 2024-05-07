影／新北警局主任嗆「要找人處理」議員 侯友宜：該處分就處分

新北警局公關主任黃碩傑日前因向議員馬見打招呼未獲回應，竟嗆「要找人處理」馬見。馬見今上午聯訪表示氣憤外更多難過、害怕。新北市長侯友宜今表示，警察在對外公開發言如果有不當處置，警察局就會查處，該處份就處份。

黃碩傑日前在議會抱怨與馬見打招呼，卻遭對方無視，因此嗆聲「馬見很大咖嗎？要找人處理他」。馬見今早表示，當天情況應該是自己沒有注意到黃碩傑，否則他都會保持禮節，馬見今受訪到一半，一旁等候的黃碩傑也上前再次表達歉意。