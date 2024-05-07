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影／新北警局主任嗆「要找人處理」議員 侯友宜：該處分就處分
新北警局公關主任黃碩傑日前因向議員馬見打招呼未獲回應，竟嗆「要找人處理」馬見。馬見今上午聯訪表示氣憤外更多難過、害怕。新北市長侯友宜今表示，警察在對外公開發言如果有不當處置，警察局就會查處，該處份就處份。
黃碩傑日前在議會抱怨與馬見打招呼，卻遭對方無視，因此嗆聲「馬見很大咖嗎？要找人處理他」。馬見今早表示，當天情況應該是自己沒有注意到黃碩傑，否則他都會保持禮節，馬見今受訪到一半，一旁等候的黃碩傑也上前再次表達歉意。
侯友宜今視察三峽社宅時表示，警察在對外公開發言如果有不當處置，警察局就會查處，該處分就處分，希望面對所有議員都要給予尊重，所以警方言行舉止一定要有分寸，彼此之間府會關係一定要更和諧。
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