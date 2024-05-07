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影／老闆欠錢？三峽醉男持尖刀晃進警所要評理 見8警衝上來嚇醒
新北市三峽區一名醉漢這個月5日晚上手拿一把26公分長刀，搖晃走進三峽警分局三峽派出所，他醉語向警說「老闆欠我錢不還？」要警評評理，所內員警驚見大聲喝令8名員警衝前，醉漢當場酒醒，嚇得趕緊把刀放在值班台向警道歉，醉漢持刀是事實，警詢後依社維法辦。
據了解，吳姓男子（49歲）與公司老闆王男（58歲）這個月5日晚上，與人在新北市三峽區信義街一間快炒店飲酒作樂。當晚10時許眾人酒酣耳熱之後，吳男因王男欠薪問題，在街頭大吵大鬧。
王男見狀想幫他攔叫計程車，送他回家，吳男當場拒絕持續大鬧，過程中吳男拉著「走我們到派出所去理論」王男怕吳發生意外，隨口附和一路跟隨。就這樣兩人一路吵鬧直到三峽警分局三峽派出所門口，吳男突然從身上掏出一把26公分長的長刀，搖晃直接走進三峽派出所內。
王男一進派出所仍醉語不斷，對員警說「老闆欠我錢不還？」要警評評理。警見他手中拿著長刀大聲喝斥「有刀」，所內8名員警聽見，有員警抽出警棍，有人手按槍套衝上前協助，團團圍住吳男。
瞬間被員警包圍，吳男當場酒醒，趕緊把長刀放在值班台上，低語說「老闆欠我薪水2萬7000元不還」要討個公道。警詢問吳男「長刀從何而來？」吳男回說，「自己隨身攜帶切魚切菜用。」被警當場上銬查辦，警詢後依社維法，無故攜帶刀械送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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