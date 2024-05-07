影／新北警局公關主任恐嚇議員風波 兩人同框相視而笑

新北警察局公關室主任黃碩傑日前嗆聲「要找人處理」新北市議員馬見，引發輿論譁然。馬見今聯訪時表示，氣憤外更多是難過跟害怕，已向警局長廖訓誠反映，也接受黃道歉；黃今於聯訪時突然現身再致歉，兩人相視而笑，還說聯訪完要一起吃早餐。

黃碩傑日前在議會警衛室抱怨，他與馬見打招呼，沒想到遭對方無視，他並嗆聲「馬見很大咖嗎？要找人處理他」，相關消息及監視器畫面一出，引發各界議論，甚至傳出兩人有私人恩怨，馬見為此今早開記者會說明。

馬見重申，當天情況應該是自己沒有注意到黃碩傑，否則他都會保持禮節，這他下次也會注意，見面時用族語跟大家問好，但不認為任何人應該要被這樣用脅迫語氣對待，且對方還是有公權力的高階警官，氣憤外更多情緒是難過跟害怕，原來現在公務員還會有如此行為。他也循正常管道申請錄影帶，並向廖訓誠反映，要讓廖知道該事件的嚴重性，特別是身為警察應該是要做行為典範，而非錯誤示範。

馬見今於新北市議會大廳受訪到一半，站在一旁等候的黃碩傑也突然上前再次表達歉意，頻頻強調是自己不對，上周就有致歉，也感謝馬見接受，日後除更加用心工作外，也已自請處分；兩人相視而笑，馬見也說這事情就過去了，他們兩人等等還要一起去吃早餐。

馬見提到，該事件雖然他一開始對黃碩傑的行為很不能接受，但在與廖訓誠反映後，廖也找來黃親自道歉，而他也接受道歉。這次諷刺是公關室主任引起公關風波，這是警政必須檢討的事；本來事情已經在3日落幕，周末就上山打獵，沒想到昨變成新聞，且有各種傳言，但若他真想政治操作，早就告知媒體，甚至帶團隊報案，不會說在山上打獵還不知道有新聞。