屏東少輔會伴新生 51次暖心輔導接住曝險少年

屏東縣少年輔導委員會成立1年，累計服務145件，其中有暖心輔導員陪伴曝險少年輔導多達51次，得以新生。少輔會表示，青春期難免迷茫，拉他們一把，幫助認識自我價值。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，剛滿18歲的少年，曾因金錢誘惑而誤入歧途，負責輔導少年的輔導員陳祈吟，1年來安排了51次的輔導，逐漸化解防備心到建立信任。現在少年在工地上班，不畏烈日操作怪手翻土整地、鋪蓋水溝，展現出色的工作技能，變成熟穩重大男孩，吃苦耐勞和積極進取態度也受到雇主肯定，令人感動。

另外，一名同樣18歲少年，因交友不慎觸法被列入曝險名單，輔導期間他面對家人要求從軍，起初排斥，少輔員羅佩琪幫他釐清情緒癥結，鼓勵少年提早規劃職涯，重新找到出發的力量，也期待藉由從軍完成大學夢想，拓展視野，尋找更多可能性。

少輔會表示，2個案件都是少輔員耐心長期陪伴，從旁關心生活環境，以輔導先行穩定就業發展，讓少年找回踏實的生活重心，逐漸認識自我價值。因為有輔導員及早介入接住曝險少年，幫助他們在茫茫沙漠中，找尋一片屬於自己的綠洲，希望社會多給予鼓勵，讓他們重新步上正軌。

縣府提及，屏東縣少輔會成立1年，累計服務145件，堅持接住每名曝險少年，幫助他們認識自我價值，也能減低觸犯法律發生率。