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日籍華人遊客遺失瑪瑙戒指 警員花了1個多小時耐心幫找回​

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

日籍華人女遊客的瑪瑙戒指（中）失而復得，她相當感謝台南市警三分局顯宮派出所警員協助找回。記者黃宣翰／翻攝
日籍華人女遊客的瑪瑙戒指（中）失而復得，她相當感謝台南市警三分局顯宮派出所警員協助找回。記者黃宣翰／翻攝

日籍華裔女遊客，昨天下午和友人到台南市安南區四草大眾廟觀光時，不小心遺失珍貴戒指，這枚鑲有瑪瑙的戒指是她母親地為祝福女兒在外旅遊能保佑平安所贈予，猶如母親在她身旁陪伴的意義，相當具有紀念性。警方接獲報案後，花了1個多小時

終於在廟前廣場地上找到該枚戒指。她對於警員細心及耐心的協助，使能失而復得，表示深深地感激。

台南市警三分局顯宮派出所警員胡志憲，昨天下午1點20分服備勤勤務時，接獲日籍日籍華人女遊客段小姐報案，她的瑪瑙戒指遺失需要協助，胡到場時，她心急如焚，胡一邊安撫民眾，一邊細心地釐清可能遺失的地點。

了解， 段小姐昨天上午先到台南火車站後搭乘排班計程車至四草大眾廟觀光。過程中突然發現平時戴在右手指的寶石戒指不見；該枚鑲有瑪瑙戒指是她母親特地為祝福女兒在外旅遊能保佑平安而贈予，讓女兒配戴在外，猶如母親在身旁陪伴的意義，更具紀念性也珍貴。

警員胡志憲先安撫其緊張情緒，釐清所搭乘計程車行車動線後，並致電司機，請求仔細翻找車內但仍未尋獲。 經胡再次詢問，得知民眾為塗抹防曬乳，而將戒指先行取下，最後印象是搭座時放在大腿上，有可能是她下車時，不慎將戒指掉落地上，再返回四草大眾廟仔細尋找，終於在在下午2點40分廟前廣場地上找到戒指。

日籍華人女遊客（中），昨天下午和友人到台南市安南區四草大眾廟觀光時，不小心遺失珍貴瑪瑙戒指，台南市警三分局顯宮派出所警員胡志憲（右），花了1個多小時終於在廟前廣場地上找到戒指。記者黃宣翰／翻攝
日籍華人女遊客（中），昨天下午和友人到台南市安南區四草大眾廟觀光時，不小心遺失珍貴瑪瑙戒指，台南市警三分局顯宮派出所警員胡志憲（右），花了1個多小時終於在廟前廣場地上找到戒指。記者黃宣翰／翻攝

台南 戒指

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