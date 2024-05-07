廣達員工停車場火燒車！BMW「燒成火球」延燒後面賓士變骨架
桃園市龜山區廣達員工停車場今上午發生火燒車意外，一輛BMW休旅車停車時，底盤突然冒出濃煙，隨即起火整輛陷入火海，波及停車場內另外2輛車，消防人員到場僅花4分鐘即撲滅火勢，但車輛已被燒到精光，所幸無人傷亡。
坪頂消防分隊今上午8點16分獲報，龜山區華亞二路和文化一路的交叉路口停車場發生火燒車，立即出動消防人員9名、消防車3輛及救護車1輛救援，到場時發現一輛BMW休旅車陷入火海，波及柵欄後方一輛賓士及轎車，濃濃黑煙直竄天際，消防人員僅花4分鐘就撲滅火勢，但車輛被燒到僅剩骨架。
所幸這起火燒車意外無人傷亡，現場財務損失共約8千元。據了解，該停車場為廣達員工停車場，上午薛姓男子駕駛BMW休旅車停車時，發現底盤突然冒出濃煙，馬上離開車子，不久之後冒出熊熊大火，隔壁車輛也受到波及燒毀，詳細起火原因將由消防火調科進一步鑑識。
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