影／台中瑞聯天地火警釀2死 父衝火場救女兒躲廁所雙雙罹難

台中市西屯區福瑞街「瑞聯天地」在今天凌晨1時許傳出火警，消防局派遣8個單位、64人前往滅火，其中8樓有火煙竄出，其中游姓男子一家四口，游男與11歲女兒受困廁所，救出時已無生命跡象，送醫急救後不治，另外游妻與另名14歲兒子則獲救，無生命危險，全案不排除是電線走火釀禍。經查，游男逃出火場後，得知女兒未脫困，又跑回火場，未料受困廁所命殞。

經查，火災發生時，游男與妻子已經逃出，游的14歲兒子則由雲梯車救下，但游得知讀國小的女兒尚未脫困時，將手機交給妻子後，又跑進火場內，後來被消防隊發現時，二人已在廁所內無生命跡象，送醫不治。

經查，游姓夫妻都在工廠工作，經濟狀況不佳，如今傳出噩耗，里長得知後，已提供相關協助，讓游妻與兒子能有落腳之處，另外後事的費用部分，也會協助籌措。

中港澄清醫院表示，此案除了游男及其女兒死亡外，另外還有，55歲邱姓男子，急診觀察中，55歲鍾姓女子傷勢較重，在ICU插管治療中。

台中市消防局在今天凌晨1時許獲報，西屯區福瑞街大樓傳出火警，派遣第六大隊、第五大隊、轄區協和分隊等共計8個單位，出動各式消防車24輛、消防人員64名、義消人員5名，由大隊長呂鴻隆擔任指揮官。

經查，現場是地上16樓，地下2樓的RC建築物，8樓火煙竄出，經布水線搶救後，火勢在今天1時43分控制，2時17分撲滅，客廳全面燒燬及廚房部份燒燬，燃燒面積約60平方公尺，起火原因由火調人員調查中。