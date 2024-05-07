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影／高雄女違規右轉撞機車…騎士遭輾不治 肇事者不聞問家屬怒

聯合報／ 記者古和純林保光／高雄即時報導

高雄劉姓女子駕駛休旅車疑違規右轉，涉嫌撞上直行的機車，機車騎士谷姓男子頸部遭輾壓，送醫後1個多小時不治。全案由警方依過失致死罪嫌移送法辦。

據了解，劉姓女子（47歲）4月5日下午2時50分許駕駛休旅車，沿高雄市左營區翠華路下高架橋往南行駛，行經翠華路與新庄仔路口，下高架橋車道不能右轉，卻違規右轉要進新庄仔路，才撞上直行的機車騎士谷姓男子（44歲）。

谷姓男子人車倒地，身體多處受傷，並遭休旅車壓過頸部，當場無生命跡象。警方據報到場，請救護車送他去高雄榮總醫院急救，延醫到當天下午4時許仍不治。

劉女未受傷，經酒測無酒精反應，全案由左營警分局依過失致死罪嫌移送法辦。谷姓男子家人指肇事女子事後「不聞不問」，未出面談和解，只稱由保險公司處理，也令家屬氣結。

左營警分局表示，汽車駕駛人轉彎或變換車道，應依「標誌、標線、號誌」指示規定行駛，並呼籲用路人應遵守交通規則、號誌、減速慢行，以避免發生交通事故。

劉姓女子駕駛休旅車違規右轉，撞死直行的谷姓騎士。記者林保光／翻攝
劉姓女子駕駛休旅車違規右轉，撞死直行的谷姓騎士。記者林保光／翻攝

休旅車 過失致死 高架橋

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