影／高雄女違規右轉撞機車…騎士遭輾不治 肇事者不聞問家屬怒

高雄劉姓女子駕駛休旅車疑違規右轉，涉嫌撞上直行的機車，機車騎士谷姓男子頸部遭輾壓，送醫後1個多小時不治。全案由警方依過失致死罪嫌移送法辦。

據了解，劉姓女子（47歲）4月5日下午2時50分許駕駛休旅車，沿高雄市左營區翠華路下高架橋往南行駛，行經翠華路與新庄仔路口，下高架橋車道不能右轉，卻違規右轉要進新庄仔路，才撞上直行的機車騎士谷姓男子（44歲）。

谷姓男子人車倒地，身體多處受傷，並遭休旅車壓過頸部，當場無生命跡象。警方據報到場，請救護車送他去高雄榮總醫院急救，延醫到當天下午4時許仍不治。

劉女未受傷，經酒測無酒精反應，全案由左營警分局依過失致死罪嫌移送法辦。谷姓男子家人指肇事女子事後「不聞不問」，未出面談和解，只稱由保險公司處理，也令家屬氣結。