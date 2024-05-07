國一五楊高架泰山路段自撞 1車翻覆起火…55歲駕駛活活燒死
國一五楊高架道路泰山路段今天凌晨1時許發生汽車自撞意外，導致車輛翻覆起火燃燒，駕駛被困車內活活燒死。國道警、新北消防獲報到場，拉出駕駛已明顯死亡，肇因待查。
據了解，榮姓男子（55歲）今天凌晨1時許從桃園獨自開車北上，途中行經國道一號五楊高架道路北向36.1公里泰山路，不明原因撞擊泰山轉接道出口匝道分隔島，導致整輛車身翻覆外側車道，旋即起火燃燒，榮男受困沒有逃出車外。
後方另輛由劉姓男子（35歲）駕駛小貨車，行經該處不慎輾到，榮男車體碎片車輛爆胎，緩靠路肩後無礙。新北市消防局獲報出動人車趕抵救援撲滅火勢，檢視榮男已明顯死亡，榮男有無酒駕待驗，劉男沒有酒駕，確切肇因待查。事故現場凌晨4時20分完全排除恢復通車。
國道警方呼籲用路人，應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，開車上路養足精神，不要疲勞駕駛，以免遇到狀況應變不及。
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