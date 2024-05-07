快訊

師鐸獎女師遇劫慘死 5度判死凶嫌更四審結果出爐

爆料台捷密約不畏告 徐巧芯：身上沒傷痕不是將軍

NBA／怪物數據橫掃千軍 馬刺狀元溫班亞瑪全票奪新人王

國一五楊高架泰山路段自撞 1車翻覆起火…55歲駕駛活活燒死

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

國一五楊高架道路泰山路段，今天凌晨1時許火燒車燒死一人，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國一五楊高架道路泰山路段，今天凌晨1時許火燒車燒死一人，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

國一五楊高架道路泰山路段今天凌晨1時許發生汽車自撞意外，導致車輛翻覆起火燃燒，駕駛被困車內活活燒死。國道警、新北消防獲報到場，拉出駕駛已明顯死亡，肇因待查。

據了解，榮姓男子（55歲）今天凌晨1時許從桃園獨自開車北上，途中行經國道一號五楊高架道路北向36.1公里泰山路，不明原因撞擊泰山轉接道出口匝道分隔島，導致整輛車身翻覆外側車道，旋即起火燃燒，榮男受困沒有逃出車外。

後方另輛由劉姓男子（35歲）駕駛小貨車，行經該處不慎輾到，榮男車體碎片車輛爆胎，緩靠路肩後無礙。新北市消防局獲報出動人車趕抵救援撲滅火勢，檢視榮男已明顯死亡，榮男有無酒駕待驗，劉男沒有酒駕，確切肇因待查。事故現場凌晨4時20分完全排除恢復通車。

國道警方呼籲用路人，應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，開車上路養足精神，不要疲勞駕駛，以免遇到狀況應變不及。

國一五楊高架道路泰山路段，今天凌晨1時許火燒車燒死一人，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國一五楊高架道路泰山路段，今天凌晨1時許火燒車燒死一人，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國一五楊高架道路泰山路段，今天凌晨1時許火燒車燒死一人，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國一五楊高架道路泰山路段，今天凌晨1時許火燒車燒死一人，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國一五楊高架道路泰山路段，今天凌晨1時許火燒車燒死一人，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國一五楊高架道路泰山路段，今天凌晨1時許火燒車燒死一人，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國一五楊高架道路泰山路段，今天凌晨1時許火燒車燒死一人，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國一五楊高架道路泰山路段，今天凌晨1時許火燒車燒死一人，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國一五楊高架道路泰山路段，今天凌晨1時許火燒車燒死一人，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國一五楊高架道路泰山路段，今天凌晨1時許火燒車燒死一人，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國一五楊高架道路泰山路段，今天凌晨1時許火燒車燒死一人，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國一五楊高架道路泰山路段，今天凌晨1時許火燒車燒死一人，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

五楊高架 國道

延伸閱讀

潮州阿伯接連酒駕罰11萬有錢有房不繳罰單 執行署用這招

馬祖酒廠攜手泰山 推TEAM TAIWAN挺台灣總統就職紀念酒

新莊台一高架防蝕工程將封平面路 5月起夜間車輛須改道

桃捷運綠線高架深夜合龍 張善政察看和關注工程抗震

相關新聞

影／台中瑞聯天地大樓火警 一家4口母子獲救、父女躲廁所救出後不治

台中市西屯區福瑞街「瑞聯天地」在今天凌晨1時許傳出火警，消防局派遣8個單位、64人前往滅火，其中8樓有火煙竄出，其中游姓...

國一五楊高架泰山路段自撞 1車翻覆起火…55歲駕駛活活燒死

國一五楊高架道路泰山路段今天凌晨1時許發生汽車自撞意外，導致車輛翻覆起火燃燒，駕駛被困車內活活燒死。國道警、新北消防獲報...

每天至少一起！竹市田徑場竊案頻傳 市府擬增監視器、警方即日起巡守

新竹市政府2020年拆除原市立體育場圍牆，將田徑場改成開放式場域，讓市民可隨時進出、運動。不過近來不少跑友投訴，衣物袋、...

影／高雄女違規右轉撞機車…騎士遭輾不治 肇事者不聞問家屬怒

高雄劉姓女子駕駛休旅車疑違規右轉，涉嫌撞上直行的機車，機車騎士谷姓男子頸部遭輾壓，送醫後1個多小時不治。全案由警方依過失...

網路老婆土地遭抵押需借款 台南38歲深情男險被騙9萬

台南38歲梁姓男子透過網路認識越南籍女子，雙方互相加Line好友後，對方每天噓寒問暖，雙方以老公、親愛的老婆互稱。昨天越...

高雄人肉占車位吵成一團 結果1人吃罰單1人被告恐嚇

高雄李姓男子以「人身占車位」，不讓柳姓男子停車，雙方發生爭執，柳報警對李姓男子開罰。但是，李姓男子則以柳姓男子開車逼近他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。