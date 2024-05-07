網路老婆土地遭抵押需借款 台南38歲深情男險被騙9萬
台南38歲梁姓男子透過網路認識越南籍女子，雙方互相加Line好友後，對方每天噓寒問暖，雙方以老公、親愛的老婆互稱。昨天越南籍女子突然以土地遭抵押需要現金為由，急需一筆款項贖回，向梁借款9萬元，梁焦急地跑到民生路某銀行要匯款，行員關懷提問察覺有異，通報警員到場勸說攔阻。
38歲梁姓男子單身，和越南籍女網友以老公、親愛的老婆互稱，越南籍女子每日向梁男噓寒問暖，讓梁不知不覺掉入愛情陷阱中，一聽到越南籍網路老婆急需要借錢，不疑有他，就趕緊到銀行匯款。
台南市警二分局民權派出所警員江其霖、黃琮民，昨天中午12點多接到民生路銀行通報趕往阻止，越南籍女網友還在線上教導梁姓男子必須堅稱匯款是為了房屋修繕的款項來回答行員及警察的詢問。警員江其霖、黃琮民耐心開導，梁姓男子才說出實話，對方是三個月前在網路通訊軟體上認識的女子，臨櫃匯款是為了要借錢給對方。
警方苦口婆心勸導梁男勿相信對方說詞，並分析此種假交友真詐騙手法，並明確告訴梁這就是網路愛情陷阱，目的就是為了騙取錢財，梁始恍然大悟，這才打消匯款的念頭。
警方表示，網路交友盛行，但網路交友無法判斷對方身分真偽，應時刻保持戒心及謹慎，切勿深陷甜言蜜語的圈套中，一旦遇到網友要求借錢及匯款，務必提高警覺，避免上當受騙。如有任何疑問可撥打165 反詐騙專線詢問或110報案諮詢。
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