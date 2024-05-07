高雄人肉占車位吵成一團 結果1人吃罰單1人被告恐嚇

李姓男子（右）以人肉占車位，與柳姓男子起爭執，警方到場排解。記者林保光／翻攝

高雄李姓男子以「人身占車位」，不讓柳姓男子停車，雙方發生爭執，柳報警對李姓男子開罰。但是，李姓男子則以柳姓男子開車逼近他，堅持告柳恐嚇，令李也因此吃上官司。

據了解，5月5日下午5時50分許，李姓男子（32歲）在高雄市三民區同盟三路與德裕街口附近，發現路邊停車格有空位，便下車站在車位上先幫親友占車位，但遇見柳姓男子（59歲）開車要停車，雙方1人不讓車位、1人開車硬要開進車格，引起爭執。柳姓男子將車子開到李姓男子跟前，見李不讓出車位，報警處理。

高雄市警三民一分局員警到場，發現是「人肉占車位」衍生的糾紛，依違反道路交通管理處罰第78條第1項第4款規定，「行人如於交通頻繁之道路，坐、臥、蹲、立，足以妨礙交通者」，對占車位的李姓男子開罰單，可處500元罰鍰，但是李則以柳姓男子開車逼近他，令他心生恐懼，反控告柳姓男子涉嫌恐嚇，堅持提告，結果雙方都沒占到停車格，雙雙進派出所。

三民一分局受理李姓男子的指控，柳稱他沒要撞人，只要停車而已，將全案函送高雄地檢署由檢方參辦，並呼籲人身搶占車位的行為，容易造成交通及自身安危，用路人應互相尊重，共同打造更安全、友善的交通環境。