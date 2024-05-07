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24墓碑遭惡意噴漆 竹市警追查
新竹市示範公墓昨天有家屬掃墓發現，24個墓碑遭人惡意使用紅漆畫上「X」字，市府殯葬管理所人員獲報後以松香水清除，並報警處理，警方表示，已鎖定可疑人士，調閱相關跡證追查中。公墓墓碑罕見遭噴漆，有民俗專家認為，此舉大不敬，恐遭往生者「報復」。
新竹市民政處指出，示範公墓墓碑遭不明人士惡意噴漆，共24個墓碑受波及，發現當下即報警處理，目前已清理完畢。同時也提醒，破瓌他人祖墳是對先人極為不敬且不道德行為，市府嚴厲讉責此違法行徑，呼籲勿隨意破壞公有殯葬設施，以免觸法受罰。
民俗專家黃有福說，在墓碑噴漆紅色「X」，若是無冤無仇，僅是好玩，恐遭到往生者報復；若有仇怨，噴漆者恐意圖造成往生者不得安寧，其陽世間的家屬，也會連帶受牽連，處事不順。
黃有福建議，遇到這樣狀況要盡快以松香水清除墓碑上的紅漆，清除後要燒香稟告祖先來龍去脈，表示已清除乾淨，請祖先安心。
警方正在追查犯嫌，強調此舉已觸犯刑法第354條毀棄損壞罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。民政處也請殯葬管理所加強巡視殯葬設施。
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