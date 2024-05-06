國道橋下逆向自撞水泥柱「機車全毀」 台中騎士頭部嚴重出血亡

台中外埔驚傳死亡車禍。蔡姓男子（40歲）今天凌晨3時許，騎機車於外埔區甲后路四段往海線方向，行經國道三號橋下時，竟跨越雙黃線逆向行駛，自撞上路旁水泥柱，頭部嚴重出血，地上血跡斑斑，經路人發現時報案，但消防隊到場後，已無生命跡象。蔡男酒駕與否，詳細肇責仍待警方調查釐清。

台中蔡男於今凌晨3時，在外埔區甲后路四段往海線方向，自撞國道三號橋墩，導致頭部大量出血，警消到場後，已無生命跡象。圖／民眾提供

大甲警分局調查，蔡男今凌晨3時許獨自騎車，沿著甲后路四段行駛，但不明原因，行經國道三號橋下時，竟跨越雙黃線，逆向自撞上路旁水泥柱，頭部嚴重出血，消防隊到場時已無生命跡象，為送醫。

據民眾提供畫面顯示，該機車車頭已嚴重往腳踏處凹陷，車頭全毀，留有大灘血跡，機車零件四散，蔡男安全帽也嚴重變形，可見撞擊力道之大，現場觸目驚心。