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北市虎山步道廢棄工寮驚見白骨 家屬報失蹤達16年身分曝光
台北市信義區虎山步道旁一間廢棄工寮，今下午被民眾發現一具骨骸，警方查出是住在該工寮的69歲謝姓男子，家屬報案失蹤長達16年，初步未發現他殺跡象，已聯繫家屬指認身分，並報檢察官相驗遺體調查死因。
警方調查，有民眾前往虎山步道爬山，今下午2點多在步道旁草叢中一間廢棄工寮的躺椅上，發現一具骨骸。
警方獲報到場，發現遺體躺臥椅子，僅剩骨骼及衣物，研判死亡多時，現場有手機及錢包，從證件查出是69歲謝姓男子，高雄市家屬2008年8月報案失蹤。
現場無外力入侵及打鬥痕跡，警方查訪，附近一間宮廟人員稱，謝住在工寮，去年還有見到人，工寮許久無人出入，沒有異樣。警方聯繫家屬北上指認，並報檢察官相驗遺體。
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