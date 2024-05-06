北市虎山步道廢棄工寮驚見白骨 家屬報失蹤達16年身分曝光

台北市信義區虎山步道旁一間廢棄工寮，今下午被民眾發現一具骨骸，警方查出是住在該工寮的69歲謝姓男子，家屬報案失蹤長達16年，初步未發現他殺跡象，已聯繫家屬指認身分，並報檢察官相驗遺體調查死因。

警方調查，有民眾前往虎山步道爬山，今下午2點多在步道旁草叢中一間廢棄工寮的躺椅上，發現一具骨骸。

警方獲報到場，發現遺體躺臥椅子，僅剩骨骼及衣物，研判死亡多時，現場有手機及錢包，從證件查出是69歲謝姓男子，高雄市家屬2008年8月報案失蹤。