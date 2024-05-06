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送信遭路樹壓死...彰化郵差母親節出殯 母心情平靜、同事列隊送行

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

中華郵政彰化芬園郵局孫姓郵差4月26日中午，騎機車送信行經彰化縣芬園鄉彰南路時，遭倒落的黃花風鈴木壓死，目前正由彰化地檢署釐清相關責任。彰化郵局副理陳樂明表示，孫的家屬擬提起國家賠償，郵局會提供必要協助。孫的告別式訂本月12日母親節當天在南投殯儀館公祭，郵局人員將列隊致敬，並返回芬園郵局做最後巡禮。

孫姓郵差因樹倒遭死劫，是因天然災變或者路樹養護不當造成，牽涉公務疏失及國家賠償問題，彰化警分局已將相關筆錄移請彰化地檢署調查，釐清相關責任。

肇事路段是南投工務段的養護路段，南投工段務段長廖瑞仕今天說，這路段的黃金風鈴木，平常巡查時未發現異狀，倒落壓死孫姓郵差的黃花風鈴木，經工務段檢視後，未發現根部有腐爛情形，工務段除採樣根部送驗外，也請來專家勘驗，氣根生長良好，判斷並無褐根菌，應是天然災害造成，工務段並已派員向家屬致意。

孫姓郵差得年49歲，訂本月12日母親節當天上午7時30分在南投殯儀館公祭，彰化郵局副理陳樂明表示，郵局除總局會派員參加公祭儀式，並由郵局人員列隊為孫送行，車隊也會回到芬園郵局做最後巡禮。

陳樂明表示，孫的家屬擬提起國家賠償，屆時郵局會請律師協助爭取，由於他是因公死亡，總局也會為他爭取最優的撫卹。

孫姓郵差與媽媽及家人同住在一起，未婚，非常孝順，平日不論送信再忙，都會回家吃媽媽做的飯，孫的弟弟說，這幾天媽媽心情還算平靜，禮儀社挑選在母親節當天辦理出殯，老人家也已接受兒子已經離世的事實。

中華郵政彰化芬園郵局孫姓郵差4月26日中午，騎機車送信行經彰化縣芬園鄉彰南路時，遭倒落的黃花風鈴木壓死，訂本月12日母親節當天在南投殯儀館公祭。圖／民眾提供
中華郵政彰化芬園郵局孫姓郵差4月26日中午，騎機車送信行經彰化縣芬園鄉彰南路時，遭倒落的黃花風鈴木壓死，訂本月12日母親節當天在南投殯儀館公祭。圖／民眾提供

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