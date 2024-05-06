最壞身教！嘉義男酒後騎車載2幼子上學 疑失控自撞釀3傷遭送辦

嘉義新港鄉陳姓男子今天涉嫌酒後騎機車載2名兒子至10餘公里外國小上學，不料，中途疑失控擦撞路旁電線桿倒地，3人均肢體擦傷；因陳男酒測值超標，訊後依公共危險罪嫌移送。

嘉義縣消防局於上午獲報，指新港鄉中洋工業區加油站附近發生車禍，新港消防分隊救護車立即前往，抵達後發現為1名父親騎機車載著9歲及4歲兒子準備至10餘公里外的六腳鄉某國小上學，3人均意識清楚、肢體擦傷，隨即送醫治療。

嘉義縣警察局民雄分局表示，當時陳父騎機車載2名幼子行經現場時，疑因失控擦撞路旁電線桿後，機車倒地，車上3人均戴有安全帽也倒地受傷，在後方的自小客車閃避不及撞上機車，所幸未波及父子3人。

警方指出，經對陳男及汽車駕駛張男進行酒測，陳男酒測值竟超標、張男無酒精反應；警訊後，陳男遭依公共危險罪嫌移送法辦。

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