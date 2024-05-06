機車鑰匙沒拔被騎走 北市警半小時抓到賊…他竟辯：上班來不及才偷
呂姓男子日前走路上班途中，見機車格內有機車鑰匙沒拔，一時心起歹念騎走，失主一小時後發現愛車不見了，熊熊想起車鑰匙沒拔，立刻報警。警方調閱監視器畫面，找到偷車的呂男，他當時正在除草，辯稱「上班快來不及了」才偷車，被依竊盜罪送辦。
文山一分局指南派出所上月獲報，劉男（36歲）稱騎機車上班，早上8點多把機車停在秀明路二段停車格，待一小時後要用車，發現機車不見了，才意識到忘記把鑰匙拔走，懷疑因此被偷車報警。
警員莊家承獲悉，先調閱監視器影像，發現犯嫌呂男（52歲）把車騎走，沿萬壽路往指南宮方向離去，副所長沈約翰、警員徐駿霖隨即沿線尋找，不消半小時，在萬壽路61巷口發現贓車，同時在附近找到呂男身影。
呂男當時正在除草，面對偷車一事坦承不諱，稱自己要上班發現快來不及，才偷車，但員警認為這是他狡辯之詞，將他帶回派出所偵辦，警詢後依竊盜罪送辦。警方事後通知失竊車主劉男領回愛車，他感激不已，也大讚警察破案的高效率。
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