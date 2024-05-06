24個墓碑被畫紅色「X」！新竹市示範公墓遭噴漆 民俗專家曝用意：大不敬

今天有家屬掃墓時發現，新竹市示範公墓24個墓碑，竟遭人惡意使用紅漆畫上叉，新竹殯葬管理所人員發現後，立即以松香水清除，並報警處理。新竹市民政處已請新竹殯葬管理所加強巡視殯葬設施，以防不肖歹徒胡作非為。民俗專家也表示，噴漆者意圖造成往生者與其家屬不得安寧，此惡作劇行為對往生者不敬，恐遭往生者報復。

新竹市民政處指出，示範公墓墓碑遭不明人士惡意噴漆，共24個墓碑受波及，發現當下即報警處理，目前已清理完畢。同時也提醒，破瓌他人祖墳是對先人極為不敬且不道德行為，市府嚴厲讉責此違法行徑，呼籲勿隨意破壞公有殯葬設施，以免觸法受罰。

民俗專家黃有福表示，在人墓碑上噴漆打上紅色的叉，對於往生者是大不敬，若是無冤無仇，僅是好玩，恐遭到往生者報復；若是有仇怨，噴漆者恐意圖造成往生者不得安寧，其陽世間的家屬，也會連帶受牽連，處事不順。

黃有福建議，遇到這樣狀況要盡快以松香水清除墓碑上的紅漆，清除後要燒香稟告祖先來龍去脈，如墓碑遭到外人破壞，子孫已清理完畢，請祖先安心。

警方提醒，噴漆的行為，已觸犯刑法第354條毀棄損壞罪，毀棄、損壞他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。

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