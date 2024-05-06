影／台中男吵架暴走…12樓砸冰箱 警將他強制就醫

台中市鍾姓男子昨晚與鄰居吵架，精神狀況不佳，從住處12樓丟擲冰箱到一樓道路，幸好未造成路人受傷或行經車輛的損害，警方進入屋內後，將鍾男強制送醫，以免後續危害。

第二警分局在昨天晚間7時43分許接獲民眾報案，有一名情緒失控的男子在漢口路四段某棟大樓12樓，因與鄰居爭吵後情緒失控，從住處12樓丟擲冰箱至馬路上，立即派遣所轄永興派出所前往查處並維護現場交通順暢，所幸未造成行人傷亡或車輛損壞。

案發時是由永興所所長邱柏昌獲報帶領員警前往現場，員警為確保現場安全，立即封鎖了相關路段，並持盾牌、齊眉棍、電擊槍、辣椒水等裝備，協同消防隊員及大樓主委進入該男子住家處查處。

警方在在鍾男（38歲）應門時，迅速進入屋內成功將他保護管束，管束過程平安順利，員警及鍾男均無受傷情事，並將他送往中國醫藥大學附設醫院進行急診。

醫院初步評估顯示，鍾男獨居、且精神狀況明顯不佳，具有傷人傾向，現已被強制住院治療。