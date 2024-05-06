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有夠衰！國2急閃掉落「紗窗」 小客車自撞護欄車頭全爛

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道2號東向6.8公里大竹路段，前日上午發生一輛小客車為閃避路上的「紗窗」，結果失控自撞外側護欄，再波及一旁聯結車，小客車自撞後車頭嚴重毀損，所幸無人傷亡，警方將調閱相關監視影像，追查掉落紗窗的車輛。

國道警方指出，勤務指揮中心4日上午10點11分接獲報案，國道2號東向6.8公里大竹路段發生事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通報交控派遣警戒車前往，聯繫當事人擺放故障標誌注意安全，所幸無人受傷。

警方調查，36歲戴姓男子駕駛小客車，行駛在國道2號東向6.8公里大竹路段出口專用道，變換車道之際突然看到前方路段有「紗窗」掉落物，為了閃避失控自撞外側護欄，波及行駛在輔助外側車道的聯結車，駕駛人酒測值為零，警方將調閱相關監視影像追查掉落紗窗車輛，詳細肇事原因有待釐清。

小客車為了閃避掉落紗窗失控自撞外側護欄，波及行駛在輔助外側車道的聯結車，警方將調閱相關監視影像追查掉落紗窗車輛。記者周嘉茹／翻攝
小客車為了閃避掉落紗窗失控自撞外側護欄，波及行駛在輔助外側車道的聯結車，警方將調閱相關監視影像追查掉落紗窗車輛。記者周嘉茹／翻攝
國道2號東向6.8公里大竹路段，前日上午發生一輛小客車為閃避路上的「紗窗」，結果失控自撞外側護欄，車頭嚴重毀損。記者周嘉茹／翻攝
國道2號東向6.8公里大竹路段，前日上午發生一輛小客車為閃避路上的「紗窗」，結果失控自撞外側護欄，車頭嚴重毀損。記者周嘉茹／翻攝
國道2號東向6.8公里大竹路段，前日上午發生一輛小客車為閃避路上的「紗窗」，結果失控自撞外側護欄，車頭嚴重毀損。記者周嘉茹／翻攝
國道2號東向6.8公里大竹路段，前日上午發生一輛小客車為閃避路上的「紗窗」，結果失控自撞外側護欄，車頭嚴重毀損。記者周嘉茹／翻攝
小客車為閃避掉落紗窗自撞護欄，波及一旁聯結車，所幸大車僅輪胎被擦到，未釀更重大追撞事故。記者周嘉茹／翻攝
小客車為閃避掉落紗窗自撞護欄，波及一旁聯結車，所幸大車僅輪胎被擦到，未釀更重大追撞事故。記者周嘉茹／翻攝
小客車為閃避掉落紗窗自撞護欄，波及一旁聯結車，所幸大車僅輪胎被擦到，未釀更重大追撞事故。記者周嘉茹／翻攝
小客車為閃避掉落紗窗自撞護欄，波及一旁聯結車，所幸大車僅輪胎被擦到，未釀更重大追撞事故。記者周嘉茹／翻攝

國道 紗窗 自撞

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