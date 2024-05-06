有夠衰！國2急閃掉落「紗窗」 小客車自撞護欄車頭全爛

國道2號東向6.8公里大竹路段，前日上午發生一輛小客車為閃避路上的「紗窗」，結果失控自撞外側護欄，再波及一旁聯結車，小客車自撞後車頭嚴重毀損，所幸無人傷亡，警方將調閱相關監視影像，追查掉落紗窗的車輛。

國道警方指出，勤務指揮中心4日上午10點11分接獲報案，國道2號東向6.8公里大竹路段發生事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通報交控派遣警戒車前往，聯繫當事人擺放故障標誌注意安全，所幸無人受傷。