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明揚大火開庭 工安課長稱依循舊例、坦承行政管理疏失

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

專門製作高爾夫球的明揚公司屏東廠區去年9月大火造成百餘人死傷，屏東地檢署今年1月依過失致死等罪嫌起訴時任董事長劉安晧、總經理呂英誠等管理幹部6人。屏東地院今開第3次準備程序庭，今庭訊工安課長王志成，王志成庭訊時說，因為依循舊例未注意架橋劑C-40P是危險性物品，未落實存放管理，坦承行政管理疏失。

屏東地院今開第三次準備程序庭，全案共6名被告，準備程序庭部分，法官針對每名被告分別開庭，今庭訊工安課長王志成，前兩次分別庭訊生管課倉管組長林靄宏，生管課副課長阮世昌。

法官今問王志成對檢方起訴犯罪事實是否認罪？王志成庭訊時說，他因依循舊例，未注意C-40P架橋劑是危險物品，沒有落實架橋劑存放管理，因此管制量超出時，未申報生產機關與向上呈報，他承認有行政管理疏失。但對於明揚公司存放條件是否有超過溫度30度，難以通風，不散熱等此部分，架橋劑使用多年，沒有改變運送，儲存環境下，產生災害無法理解，對此部分提出異議。

王志成庭訊說，擔任工安課長隸屬於總經理，原物料存放化學倉或一般倉都是工安課要根據SDS安全資料表認定，放在一般原物料倉是依循舊例。本案發生前知道有液態的危險物品，不知道粉狀的架橋劑是危險物品。

今天開庭，被害人部分受傷4名員工、受傷1名消防員出庭。全案檢方依過失致死起訴6名被告，時任明揚董事長劉安晧、總經理呂英誠、製造處協理鄭紹廷、工安課長王志成、生管課副課長阮世昌、生管課倉管組長林靄宏；之後三次準備程序庭，時間為5月8日、5月13日、5月15日。

明揚大火釀百餘人死傷，屏東地檢署依過失致死起訴時任明揚公司董事長等管理幹部6人，屏東地院今開第三次準備程序庭。圖／報系資料照
明揚大火釀百餘人死傷，屏東地檢署依過失致死起訴時任明揚公司董事長等管理幹部6人，屏東地院今開第三次準備程序庭。圖／報系資料照

屏東 工安 過失致死

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