台南市娃娃機台店失火 3男2女租客及時疏散

台南市安南區安和路五段一家娃娃機店，今天近中午突發生火災，火災現場為4樓水泥建築物，燃燒1樓娃娃機上方雜物，燃燒面積約4平方公尺，消防人員緊急疏散3男2女共5名租賃房客。消防人員出水滅火後火勢約在20分鐘後控制。至於真正火原因待火災調查科人員查明。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天中午11點55分接獲報案，位於安南區安和路五段娃娃機店失火，為四樓水泥建築，1樓有煙和明火，派遣安和等分隊13車38人前救。安和車組到達12點4分 出水搶救，12點14分控制火勢，後續排煙。