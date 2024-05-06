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影／牛樟芝大王用寵物吸金上億 股東爽領1700萬獲利

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

「牛樟芝大王」之稱的劉威甫曾吸金28.5億元，去年遭台北地檢署起訴，刑事局中打又查出，劉涉嫌利用「錢鼠投資平台」等虛擬寵物投資為題材，向被害人吸金，佯稱各投資方案，依天期不同，有10％至45%的獲利，劉以此手法吸金上億元，檢警調查，其中一名劉姓股東，獲利1700萬元，令人咋舌，全案警詢後將涉案劉等21人送辦，劉因疾病關係，檢方命劉以6萬元交保。

南投地檢署在2020年9月間獲報，「牛樟芝大王」之稱的劉威甫涉在2019年7月至2020年6月間，利用「派特寵物街」、「錢鼠」及「百鳥朝鳳」等虛擬寵物投資平台，該等平台以區塊鏈為基礎設計，可保證獲利，舉辦多場說明會用於推廣及取信投資人，最後在以平台被駭客入侵為由，停止出金，讓被害人謀受損失。

經查，劉等人推出各種不同投資方案，天期以1天至15天都有，宣稱利潤達10％至45％，每個方案投資金額在1200元至5.7萬元都有，號稱有「10萬會員」加入，其中一名出資的劉姓金主兼股東，在該平台經營期間，已牟利1700萬元。

刑事局中打一隊與新北、桃園、南投、花蓮等地檢署組成專案小組，在年6月28日至今年2月26日數波查緝，緝獲劉男等21人到案，查扣現金409萬元、電腦主機、筆電、手機、平板、硬碟儲存裝置、金融帳戶及筆記本等贓證物。

另由法院裁定財產扣押房地產20筆及金融帳戶款項總計約2500萬元，檢方訊問後，命劉男等涉案人以3萬元至15萬元交保，其中劉以6萬元交保。

檢警以數位鑑識方式，調查扣案電磁紀錄儲存設備，發現涉案人帳戶有數十億元，但此案僅有31名被害人報案，被害金額為890萬元，顯示恐還有很多被害人未報案，將持續釐清。

有牛樟芝大王之稱的劉威甫涉嫌利用寵物投資吸金，檢警查扣涉案現金等贓證物。記者陳宏睿／攝影
有牛樟芝大王之稱的劉威甫涉嫌利用寵物投資吸金，檢警查扣涉案現金等贓證物。記者陳宏睿／攝影
有牛樟芝大王之稱的劉威甫涉嫌利用寵物投資吸金，檢警查扣涉案筆記本等贓證物。記者陳宏睿／攝影
有牛樟芝大王之稱的劉威甫涉嫌利用寵物投資吸金，檢警查扣涉案筆記本等贓證物。記者陳宏睿／攝影
有牛樟芝大王之稱的劉威甫涉嫌利用寵物投資吸金，檢警查扣涉案現金等贓證物。記者陳宏睿／攝影
有牛樟芝大王之稱的劉威甫涉嫌利用寵物投資吸金，檢警查扣涉案現金等贓證物。記者陳宏睿／攝影
有牛樟芝大王之稱的劉威甫涉嫌利用寵物投資吸金，刑事局中打一隊長蔡佳耀今說明案情。記者陳宏睿／攝影
有牛樟芝大王之稱的劉威甫涉嫌利用寵物投資吸金，刑事局中打一隊長蔡佳耀今說明案情。記者陳宏睿／攝影

吸金 寵物

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