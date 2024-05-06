高雄愛河散步驚見浮屍漂流 警從證件追出身分

高雄愛河又驚見浮屍！有民眾今天上午10時13分許在前金區高雄地院對面的愛河旁散步，驚見河面上一名男性漂流，嚇得報案；警消趕抵現場，將男子撈起，發現男子早已死亡，警方從 他身上找出證件，查出死者是58歲的林姓男子。

新興警分局前金派出所員警今天上午10時13分許接獲民眾報案，指稱高雄地院對面愛河河面有一名男子漂流，警消獲報趕抵現場。

消防員將男子打撈上岸，發現男子已溺斃，警方初步檢視男子身上無外傷，無外力介入，經搜身後，在死者身上找到證件，查出是年約58歲的林姓男子。

警方追查，林男在落水前，疑駕車至三民區愛河上游處，後來不幸發生憾事；已通知家屬，並報請檢察官相驗，以釐清死因。

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