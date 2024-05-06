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詐欺通緝犯躲防火巷被包抄 推擠警員反換氣過度送醫

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

詐欺罪嫌遭通緝的32歲周姓男子，為躲避查緝與女友四處躲藏。海山分局警方前天下午巡邏經過板橋區林森街時，發現周男行蹤上前盤查，周男見狀趕緊與女友躲進防火巷內，但仍被警方前後包夾攔下。不料周男竟抗拒警方逮捕還出手推擠，當場被警員壓制逮捕，過程中周男因換氣過度送醫，詢後被依法解送歸案。

據了解，32歲周姓男子因犯下詐欺罪，遭桃園地方法院及宜蘭地檢署雙雙發布通緝，周男為躲避刑責與女友躲藏在板橋區林森街附近。海山警方接獲線報周男出現在林森街一帶，埔墘派出所警員於是不定期前往附近巡邏查訪。

周男前天下午3時許與女友購物後準備返家，行經林森街1處巷弄時見到巡邏警員經過，周男擔心遭發現趕緊與女友躲進一旁防火巷內，但巡邏警員早已發現周男身影，2名警員立即衝進防火巷內將周男攔下。

當警員上前欲盤查時，周男竟抗拒警方逮捕還出手推擠警員，當場被警員壓制在地逮捕，女友見狀還上前要阻撓，警方當場喝斥要她退後。此時周男因緊張換氣過度身體不適，警方立即通報救護車將周男送醫，經治療後已無大礙。警方詢後將周男依詐欺通緝罪嫌解送宜蘭地檢署歸案。

警方將周男（紅圈處）包夾在防火巷內。記者黃子騰／翻攝
警方將周男（紅圈處）包夾在防火巷內。記者黃子騰／翻攝
海山分局警員將周男壓制在地，女友見狀上前遇阻攔。記者黃子騰／翻攝
海山分局警員將周男壓制在地，女友見狀上前遇阻攔。記者黃子騰／翻攝
警方將周男依詐欺通緝解送歸案。記者黃子騰／翻攝
警方將周男依詐欺通緝解送歸案。記者黃子騰／翻攝

女友 詐欺 通緝

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