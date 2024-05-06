新北台64線三重路段3車車禍 1車翻覆1傷1命危

杜姓男子今天上午駕駛賓士車，沿著新北市台64線快速道路往三重方向，疑未保持安全車距，直從內側切換至外側車道，導致後方小貨車急往左閃，遭劉男所駕駛BMW追撞，小貨車失控自撞分隔島翻覆，駕駛卡困車內當場沒有生命徵象，緊急送醫急救情況不樂觀，肇因待查。

據了解，杜姓男子（31歲）今天上午8時許，開著一輛賓士車沿著新北市台64線快速道路往三重方向直行，途中行經15.9公里處，疑未保持安全車距，從內側直切至外側車道，後方黃男（45歲）所駕駛小貨車趕緊往左急閃。