泡在書局半天忘了機車停哪 警用監視器10分鐘找回

台南市嚴姓男子昨晚7點多焦急地向市警二分局民權派出所報案說，他到西門路書局看書把機車停在書局附近，購買參考書後準備離開時卻忘記機車停在哪。民權所員警請嚴回想停車時周邊環境，再根據他的描述並調閱附近監視器，10分鐘內火速尋獲機車，嚴讚賞警察的協助高效率，頻頻向警方道謝。

24歲嚴姓男子向民權派出所報案說，他中午12點多將機車停放在西門路書局附近停車後，就前往書局，整天都泡在書局𥚃看書，購買一些實用的參考書後，欲牽車時發現停在書局附近的機車不見了，並且忘記當時停車的地方了。嚴男說，他有先在附近尋找了許久，但實在是找不到，才會向派出所報案求助。

民權派出所巡佐莊民誠、警員趙國君、黃毓晴、賀旌迪協助查詢確定機車沒有被拖吊。員警立即過濾路口監視器影像，確定嚴騎機車行經路線，馬上到附近尋找，沒多久就在附近的永福路上路邊機車停車格發現機車，只花10分鐘就找到。嚴看到自己的機車「失而復得」又驚又喜，對於忘了停車地點感到不好意思，頻頻向警方道謝。