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協商2萬債務爆衝突 中市警辣椒水壓制帶回10人送辦

中央社／ 台中6日電

趙姓女子昨天晚間與多名友人，前往台中東區與林姓男子協商2萬元債務，雙方一言不合爆肢體衝突，趙女車輛還遭對方毀損，警方獲報到場以辣椒水壓制，將雙方共10人帶回偵查，訊後依法送辦。

台中市警察局第三分局今天表示，警方昨天晚間8時多獲報，東區福勇街發生多人糾紛案件，立即調派線上警力前往處理，到場時發現仍有人聚眾滋事叫囂，立即以辣椒水壓制，並將在場人員帶回警局偵辦。

警方調查，全案因由雙方債務糾紛引起，55歲趙女帶友人共5人前往案發地點，與52歲林男協商新台幣2萬元債務清償事宜，雙方協調時發生口角，林男與在場友人等5人，持滅火器、椅子毀損趙女車輛，雙方人員並有擦挫傷等傷勢。

警方獲報到場處理時，雙方仍持續口角叫囂，員警便以辣椒水及警力壓制在場涉案人，並將雙方共計10名男女帶回釐清，警方全案訊問後，將依刑法聚眾鬥毆等罪嫌送辦。

趙姓女子昨天晚間與多名友人，前往台中東區與林姓男子協商2萬元債務，雙方一言不合爆肢體衝突，趙女車輛還遭對方毀損，警方獲報到場以辣椒水壓制，將雙方共10人帶回偵查，訊後依法送辦。警察示意圖／聯合報系資料照
趙姓女子昨天晚間與多名友人，前往台中東區與林姓男子協商2萬元債務，雙方一言不合爆肢體衝突，趙女車輛還遭對方毀損，警方獲報到場以辣椒水壓制，將雙方共10人帶回偵查，訊後依法送辦。警察示意圖／聯合報系資料照

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