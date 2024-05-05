台中東區橋旁見兩鞋一手機...慢跑男認有疑 驚見女墜橋
台中市一名市民在今晚9時許慢跑經過東區六順橋時，發現橋邊有一雙鞋、一支手機，市民感覺有異狀，察看手機，發現手機內寫的訊息是「老公好好照顧小孩」，市民環顧橋下，發現一名女子疑墜落橋下，趕緊通報警、消，消防隊到場時，女子仍有生命跡象，不過意識昏迷，已送醫急救，詳細的案發原因，仍待後續調查釐清。
台中市消防局在今晚9時許獲報，東區六順橋下疑似有女子墜落，經派遣國光、東英消防分隊，前往現場救援，經出動吊車吊掛後，救出一名年約30歲的女子，救出時仍有生命跡象，但意識模糊，已送醫急救，詳細的案發原因，有待後續調查釐清。
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