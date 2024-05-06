買劣幣到捷運站「洗錢」 男領隊送辦

台北捷運儲值機被投入大量五十元劣幣再退幣兌領，包括卅三枚偽幣，警方查出蔡姓男子涉案，函送法辦。圖／北市捷警隊提供 台北捷運站儲值機去年清出五千多枚瑕疵五十元硬幣，其中包括卅三枚偽幣；捷運警察隊查出經常往來大陸的蔡姓領隊涉案，疑是到大陸低價收購大量劣幣再利用儲值機「洗錢」，依特種詐欺、行使偽造貨幣等罪嫌函送法辦。

台北捷運保全去年初將儲值機紙鈔、硬幣取出存往台灣銀行，台銀人員清點硬幣發現有大量五十元劣幣，北捷去年二月十二日接獲通報後提高警覺，並向捷警隊報案，交叉比對發現四十八歲蔡姓男子涉有重嫌。

去年三月九日，蔡男又在捷運板南線江子翠站儲值，因儲值機故障向站務人員反映，站務人員立刻通報捷警隊逮人，在他身上找到九十八枚劣幣。

警方調查，蔡男擔任領隊、導遊，常在兩岸活動，供稱在大陸向資源回收業者以市價六、七折回收從許願池撈起的五十元劣幣，多數長時間浸泡水池內，硬幣損毀、生鏽或磨耗嚴重。

蔡稱帶回後欲兌換良幣，但鑑定一枚硬幣要花七元，才會利用捷運站儲值機投幣再退費方式兌換。警方清查蔡男共經手瑕疵幣三九七四枚，蔡男四十五歲胞弟也曾以相同方式兌幣一一七四枚，兩人共兌幣五一四八枚，市值廿五萬餘元；劣幣經送中央造幣廠進行長達半年鑑驗，有卅三枚偽幣。

警方認定蔡男涉犯特種詐欺罪、行使偽造貨幣罪等罪，上月底函送檢方偵辦，蔡男胞弟請回。

台北捷運公司已將自動售票加值機辨識器參數重新校正，硬幣與法定流通物理特性有差異，如尺寸、厚度、材質等特性不符時，機器將剔退拒收。