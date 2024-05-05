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台中6歲女童公園玩耍 踩破石椅遮光罩墜地下一樓送醫
台中市一名6歲女童在今天下午3時許，在南區健康公園玩耍時，疑爬上石椅的採光罩，不慎跌落地下一樓的停車場，幸好女童僅有擦挫傷，沒有生命危險，由母親陪同前往中山醫學大學附設醫院治療，警方已通知公園管理科等單位到場修繕，評估後續改善方式，避免再有民眾發生類似意外。
經查，6歲翁姓女童在今天下午3時許，與母親前往南區健康公園遊憩，其中公園綠地有一處石椅設施，設有採光罩，其下方是地下停車場，女童在該處遊玩時，疑爬上石椅的採光罩後，因採光罩不堪壓力，女童採破採光罩後墜落地下一樓停車場，幸好僅有擦挫傷。
第三警分局獲報到場後，女童已由母親陪同就醫，另依規定通報公園管理科等權責單位到場了解，除了修繕設施外，也研議後續改善方式，以免有其他民眾發生類似意外。
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