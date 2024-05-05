影／不是感情暴力...台中女偷「巨大蘿蔔刀」被台主抓包痛毆

台中市警方昨天在網路巡邏時，發現一段有關轄內「益民商圈」的影片，影片中一名男子對著一名女子呼巴掌、出腳踢踹、扯頭髮，行徑暴力，警方雖未接獲被害人報案，但仍持續調查，今天帶回涉案蕭姓男子、許姓女子，經查，蕭是娃娃機店台主，因不滿許女行竊價值600元的「巨無霸蘿蔔刀」模型，才會衍生糾紛，警方今依法送辦。

第二警分局昨天網路巡邏時，發現網路社群上傳一段標題為「113年5月4日12:58台中真粗殘-益民商圈」的影片，片中1名橘色衣服男子和白衣女子衝突，男子竟連賞她4個耳光，再狠踹7下，接著扯女子頭髮，拖出店外，暴力行徑脫序。

經育才所清查，該案發地點是位於一中街上某夾娃娃機店，但該時段並未有相關報案紀錄，經員警鍥而不捨擴大調閱周邊監視器影像，釐清案情，發現是許姓女子（41歲）原在該娃娃機店內，欲竊取一個名為「巨無霸蘿蔔刀」的模型玩具，價值600元，但當場被娃娃機蕭姓台主（30歲）發現，當場制止。

雙方因口角糾紛，才會引發後續衝突，全案蕭男、許女分別涉嫌傷害、竊盜部分，依法移送台中地檢署偵辦。

第二警分局呼籲，暴力無法解決問題，應循正當途徑報警處理，警察對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。