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新店碧潭水面漂浮屍 男全身泡爛、浮腫「死亡約1周」
新北市新店區碧潭風景區驚傳命案。風景區警衛中午12時許發現有1具浮屍在水中載浮載沉立即報警，消防人員獲報趕抵立即下水將浮屍打撈上岸。新店警方採證後發現這具浮屍是年約50歲男子，全身已浮腫死亡多時，身上並無明顯外傷也無證件，警方將報請檢察官相驗，已釐清男子身分及確切死因。
據了解，新北市消防局今天中午12時許，接獲碧潭風景區警衛報案，表示有一名男子漂浮在碧潭水面上。消防人員到場後穿著潛水裝備下水將男子拉至岸邊，發現男子已全身浮腫明顯死亡，初步研判死亡時間約1周。
新店警方到場勘驗，發現這名男性死者年約50多歲，身高約165公分高，因浮屍指紋已泡爛無法辨識，身上並無外傷也無攜帶證件，無法辨認身分。警方採證後將遺體移至板橋殯儀館，並報請檢察官實施相驗已釐清男子身分及死因。
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