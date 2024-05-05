AI詐騙猖獗！桃警攜手明華園「最美執行長」宣導反詐騙
詐騙手法日新月異，桃園警分局邀請創立已近百年的歌仔戲劇團「明華園總團」執行長陳昭賢一同錄製反詐騙宣導影片，希望以簡短影片讓民眾清楚詐欺集團的詐騙手法，增加識詐知識。
明華園總團是台灣的歌仔戲劇團，創立於1929年，迄今已成立近百年，家族傳承已至第五代，全數投入歌仔戲的編、導、演行列，致力台灣本土戲劇藝術歌仔戲的傳承，為台灣規模最大的歌仔戲劇團。
歌仔戲是不少台灣人心中的共同記憶，明華園積極拓展傳統藝術市場，開拓更多傳統戲劇觀眾。聯合國教科文組織「國際家庭年」推選明華園為台灣「奇特家庭代表」，法國費加洛報導更給予「中華民國的另一個聲音」的美譽。
桃園警分局落實執行警政署「新世代打擊詐欺策略行動綱領識詐1.5」宣導工作，與明華園總團執行長陳昭賢一同錄製反詐騙影片，陳昭賢說，隨著時代進步與變遷，歌仔戲需要不斷地創新及文化轉型；沒想到詐騙集團的歹心及手法也層出不窮，日益更新，打擊詐騙刻不容緩。陳昭賢與偵查隊一同錄製犯行最猖獗的AI詐騙影片，期許能藉由反詐影片讓更多民眾知悉詐騙集團的套路，免於受騙。
桃園警分局長吳明彥提醒，AI詐騙猖獗，若接獲親友視訊來電，請謹記「2不3要」，一起防範AI詐騙，眼見不為憑、勿匯款、不提供個人資料；要記得與親友約定通關密語、要求對方左右擺頭、或在臉前揮手、有疑慮時要撥打165反詐騙專線。
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