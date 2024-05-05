苗栗三義停業民宿2間房凌晨付之一炬 4名移工及時逃出

苗栗三義鄉山區一家停業中的民宿今天凌晨起火延燒，火勢相當猛烈，2間房付之一炬，起火時4名移工及時逃出，40分鐘滅火，並沒有造成傷亡，起火原因警消調查中。

三義鄉雙湖村山區起火的民宿，1年多前停業，3間房由越南女屋主提供女同鄉3人各住一間，今天凌晨1點22分發現從中間房間起火，當時住客並不在房間內，隔壁另2名女移工及來訪2名移工趕緊逃出，並持滅火器滅火，但火勢難以壓制。