婦有偷竊癖...鑽北車帳篷偷40件衣服 她兒子反應曝光

51歲陳姓女子日前在台北車站附近市集，趁店家打烊後鑽入帳篷內行竊，偷走40多件衣物，得手後叫計程車將贓物載回住處，店家發現衣物短缺報警。警方循線至陳女住處找人，她兒子應門見警大驚，稱「我正要去報案你們怎麼就來了」，詢問了解，原來陳女疑有偷竊癖，兒子懷疑母親又偷他人衣物因此正要去報警。

中正一分局忠孝西路派出所日前獲報，北車附近、忠孝西路上的市集店家稱衣服被偷竊，好幾十件不翼而飛，財損破4萬元，警方調閱監視器畫面，果然拍下陳女趁凌晨無人之際，數度鑽進帳篷偷竊的犯罪證據，再追蹤發現，她得手後搭計程車離去。

警方根據車牌聯絡計程車司機，詢問當天狀況，司機聽到關鍵字「衣服」立刻回應說，對那個婦人特別有印象，她在北車附近叫車，身邊還有一大袋裝有衣服的袋子，很奇怪，「到了乘客新北三重住處，對方還因為衣服太重，要求我幫忙搬上樓」。

警方根據地址，在獲報後2天內至陳女三重住處找人，果然找到她，孰料應門時，是她兒子開門，她兒子見警大驚，稱「我正要去報案你們怎麼就來了」，她兒子說因為母親有偷竊癖好，家裡突然多了一袋滿滿的衣物，懷疑又是母親偷來的，才大義滅親要去報警。