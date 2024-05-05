高雄今年破40件死亡車禍 件件怵目驚心這2分局最多

高雄市今年迄今破40件死亡車禍，件件怵目驚心，其中位於重工業區的仁武分局和林園分局因大車多，機車騎士和大車擦撞非死即傷，各有7件和5件A1車禍，分居第1、2名；市府道安會報分析，大車致死肇因多為右轉盲區或未遵守號誌所致；基層員警抱怨，「大型車業者宣導會議卻由警方主導，本末倒置」。

高雄市仁武分局轄區有2名高中生1月17日傍晚，騎機車行經仁武區長庚醫院後方的公園路，不慎連人帶車摔車，其中1人送醫宣告不治，1人重傷昏迷。

24歲楊姓女大學生2月20日上午8時許，行經大社區中正路時，疑不慎自摔遭大貨車不幸輾斃；鄧姓男子3月20日晚間8時許駕駛遊覽車，行經仁武區水管路一帶，因駛入機車道撞擊國道涵洞，整輛車頭上半部遭「削平」，80歲周姓男子正好坐在司機座上方，撞擊後頭顱破裂慘死，事故共造成1死、15人受傷。

高雄市林園分局轄區，曾在1月期間於1周內發生3起死亡車禍，16歲周姓少年1月7日中午無照騎機車，行經高雄市大寮區河堤路，跨越雙黃線，和林姓女子轎車相撞，噴飛倒地，送醫不治。顏姓男子1月8日下午3時許駕大貨車行經鳳林路，欲右轉沿海路二段，疑視線死角，擦撞焦姓女騎士機車，導致焦慘死輪下；1月15日，陳姓男子凌晨駕車搭載蔡姓女友，在鳳林一路，自撞電線桿，陳送醫不治。

此外，一名89歲黃姓老翁4月21日上午駕駛小貨車經高雄市沿海路右轉頂厝路，擦撞後方直行60歲柯姓婦人騎乘機車，致柯頭部重創，送醫急救不治。

市府近期道安會報表示，分析近日大型車事故原因，為右轉盲區或未遵守號誌所致。因大型車有前後左右四個盲區，其中大型車右轉盲區（含內輪差）最易被忽略。

道安會報中強調，相關局處包括交通局、監理所、工務局、交通警察大隊等單位合作，對逾500家大型車輛運輸公司與工地業者，加強宣導大型車死角、行車視野輔助系統與肇事應負責任及產生之影響，提醒大車駕駛應善盡職業責任。

但5月2日隨即又發生一起大車死亡車禍，黃姓男子當天下午駕大貨車行經高雄市林園區沿海路，當場撞及騎機車的廖姓女騎士，廖整個人滾落輪下慘遭輾斃。