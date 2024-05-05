男駕車疑身體不適 失控駛入對向車道再撞倒路燈

52歲簡姓男子今天上午駕駛休旅車，由北往南行駛彰化市中山路利和停車場前，突然失控衝過對向車道，再衝上人行道，撞到路燈桿才打住，簡隨後被送醫救治 。據警方了解，簡男自稱身體不適才失控肇事，警方將釐清車禍原因。

簡男的休旅車車頭右側毀損， 被撞路桿倒斷折倒地，燈罩也支離，警方已通知彰化市公所處理。

警方調查，簡姓男子今天上午9時21分許，駕駛白色福特休旅車，沿彰化市中山路由北往南行經利和停車場出口時，疑突然失控左偏駛入對向，再衝上人行道後，撞倒路燈桿，幸好沒撞到其他人、車。

警方人員據報到場處理，將受傷的簡男送往彰化基督教醫院救治，幸無沒有大礙，簡男表示是因身體不適，導致失控撞車。