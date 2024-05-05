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台中男開車恍神？人行道石球當保齡球 新民高中外撞3車
台中市林姓男子在前天深夜開車行經北區新民高中負進食，疑轉彎不慎，先撞上人行道的阻絕石球設施後，石球彷彿「保齡球」般，受到撞擊力，波及路旁2輛機車、1輛轎車，警方獲報到場，僅林男一人受輕傷，未送醫，林沒有酒精濃度，坦言轉彎時不小心釀禍，詳細肇事原因，有待後續調查釐清。
第二警分局在3日晚間10時許接獲民眾報案，北區三民路三段291巷、金龍街，鄰近新民高中附近，有發生車禍，永興派出所、交通分隊獲報前往查處。
經查，林男（19歲）在案發時駕駛轎車，由北區三民路三段，沿三民路三段291巷右轉金龍街，要往健行路方向行駛，林因不明原因，先撞上人行道上用來阻絕汽機車的圓形石球後，石球撞上路旁2輛機車、1輛轎車，幸好未造成其他人員受傷。
警方對林男施以酒測，發現無酒精濃度，林男自述，當時「轉彎不小心」才會釀禍，詳細的肇事原因，有待後續調閱附近監視器釐清。
第二警分局提醒，駕駛人在多車道車道行駛時，應依相關標誌、標線指示行駛，共同交通維護。
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