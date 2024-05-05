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上合歡山注意！台14、14甲線施工 明起交管40天

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

為提升道路邊坡強度及韌性，南投仁愛台14線76.5K板下至79K霧社、台14甲線18.5K翠峰至24.5K鳶峰2路段共6處將進行邊坡保護工程，排定明天（6日）起至6月28日上午8時至下午6時施工，採單線雙向通行，並視現況機動管制。

台14線埔霧公路是往返埔里、仁愛兩地的重要道路，更銜接台14甲線通往清境、廬山、合歡山等熱門景點，車流量大，但因山路邊坡易受強降雨、乾旱崩裂等氣候影響受損，為提升道路邊坡強度及韌性，公路局規畫進行邊坡保護工程。

公路局埔里工務段排定於明天（6日）起至6月28日（五）辦理台14線76.5K板下至79K霧社、台14甲線18.5K翠峰至24.5K鳶峰等2路段邊坡保護工程，預計每周一至五上午8時至下午6時施工，例假日不施工，整體工期粗估40天。

埔里工務段表示，台14線板下至霧社、台14甲線翠峰至鳶峰2路段，將有6處施工點分別為台14線76.9K、78.3K及台14甲線18.99K、21.75K、23.9K、24.3K，等6處邊坡保護工程，屆時採單線雙向通行，並視現況機動管制，請用路人配合。

公路局則提醒，民眾上山前務必事先查詢交通資訊，可利用省道即時交通資訊系統，或撥打0800-001822及0800-231035，掌握最新路況，沿途透過道路行車廣播、注意電子資訊看板（CMS）內容，以掌握動態路況。

台14線76.5至79K、台14甲線18.5至24.5K共6處進行護坡工程，明起施工，採單線雙向通行且機動管制。交管示意圖。圖／埔里工務段提供
台14線76.5至79K、台14甲線18.5至24.5K共6處進行護坡工程，明起施工，採單線雙向通行且機動管制。交管示意圖。圖／埔里工務段提供

埔里 清境 鳶峰

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