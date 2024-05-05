上合歡山注意！台14、14甲線施工 明起交管40天

為提升道路邊坡強度及韌性，南投仁愛台14線76.5K板下至79K霧社、台14甲線18.5K翠峰至24.5K鳶峰2路段共6處將進行邊坡保護工程，排定明天（6日）起至6月28日上午8時至下午6時施工，採單線雙向通行，並視現況機動管制。

台14線埔霧公路是往返埔里、仁愛兩地的重要道路，更銜接台14甲線通往清境、廬山、合歡山等熱門景點，車流量大，但因山路邊坡易受強降雨、乾旱崩裂等氣候影響受損，為提升道路邊坡強度及韌性，公路局規畫進行邊坡保護工程。

公路局埔里工務段排定於明天（6日）起至6月28日（五）辦理台14線76.5K板下至79K霧社、台14甲線18.5K翠峰至24.5K鳶峰等2路段邊坡保護工程，預計每周一至五上午8時至下午6時施工，例假日不施工，整體工期粗估40天。

埔里工務段表示，台14線板下至霧社、台14甲線翠峰至鳶峰2路段，將有6處施工點分別為台14線76.9K、78.3K及台14甲線18.99K、21.75K、23.9K、24.3K，等6處邊坡保護工程，屆時採單線雙向通行，並視現況機動管制，請用路人配合。