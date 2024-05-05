辦理信貸要寄金融卡？ 六旬男未察險淪為詐騙共犯

60歲任姓男子於LINE上接獲自稱信貸公司陳姓專員來電，詢問有無貸款需求，任表示欲貸款10萬修建房屋，陳姓專員稱貸款初審流程已通過，要求任須將收款帳戶郵局金融卡片寄出，且必需透過超商寄送金融卡至其所指定處所，才能完成檢驗借款人信用良好證明。

任姓男子昨天中午在超商寄件，店員查覺他怪怪的，及時通知警方處置。警員向任男解釋此為典型之「假借貸」的詐騙慣用手法，任男嚇了一跳才取消寄出金融卡行動。

據了解，任男於LINE上接獲自稱信貸公司陳姓專員來電，詢問有無貸款需求，任男向對方表示欲貸款10萬修建房屋，隨後陳姓專員稱貸款初審流程已通過，要求任男加入該公司何姓經理好友已方便討論貸款方案細節，談話中即要求任須將收款帳戶郵局金融卡片寄出，且必需透過超商交貨便寄送金融卡至其所指定處所，方能完成檢驗借款人信用良好證明。