疑打瞌睡轎車撞路邊停車側翻引側目 車內2人無大礙

一輛小轎車昨天下午在苗栗縣公館鄉市區，自撞路邊停放小轎車後，側翻在路中間，引來路人側目，駕駛楊姓男子及女乘客無大礙，警方初步調查楊男疑精神不濟打瞌睡肇禍，案由警方進一步處理中。

警方調查，楊男（20歲）昨天下午2點40分駕駛轎車，西往東直行在公館鄉大同路，車子先撞及路旁停放的轎車，隨後往左側翻躺在路中間，楊男及女乘客從後門爬出脫困，公館消防分隊救護車送醫無大礙。