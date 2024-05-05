疑打瞌睡轎車撞路邊停車側翻引側目 車內2人無大礙
一輛小轎車昨天下午在苗栗縣公館鄉市區，自撞路邊停放小轎車後，側翻在路中間，引來路人側目，駕駛楊姓男子及女乘客無大礙，警方初步調查楊男疑精神不濟打瞌睡肇禍，案由警方進一步處理中。
警方調查，楊男（20歲）昨天下午2點40分駕駛轎車，西往東直行在公館鄉大同路，車子先撞及路旁停放的轎車，隨後往左側翻躺在路中間，楊男及女乘客從後門爬出脫困，公館消防分隊救護車送醫無大礙。
這起車禍發生在市區，且車子側躺，引來路人側目，警方檢測楊男呼氣酒精濃度零，並未有飲酒情形，疑因楊男精神不濟打瞌睡發生事故，詳細事故原因尚待調查釐清，苗栗分局呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。
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