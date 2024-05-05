賓士追撞機車見警衝逃300M 再撞消防栓波及2路人…駕駛棄車逃逸

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區一輛賓士車昨深夜行經自強路四段與溪尾街口，失控追撞一輛機車騎士受傷，一旁巡邏警險遭波及趨前協處，不料賓士車駕駛竟趁隙往前衝逃300公尺，直到撞上路旁消防栓波及2名路過行人後才止停，事故現場3人受傷，送醫後沒有生命危險，賓士車駕駛棄車逃逸，警方正循線追緝中。

據了解，一輛賓士車駕駛（身分待查）昨天深夜11時22分左右，載同林女（21歲）、熊男（21歲）2人，沿著新北市三重區慈愛街往自強路方向行駛，途中行經自強路四段與溪尾街口時，失控追撞前方楊女（44歲）所騎乘機車，造成楊女頭部受傷，險些波及巡邏經過的員警。

員警立即趨前協處，不料賓士車竟加速油門往溪尾街方向衝逃300公尺，直到溪尾街62號前自撞一支消防栓，人車旋轉180度，波及步行經過紀男（32歲）、林男（32歲）2行人後才止停，造成兩事故現場共3人受傷，所幸送醫急救沒有生命危險。

警方追抵賓士車駕駛已棄車逃逸，留下賓士車內乘客林女、熊男2人，目前賓士車駕駛身分還待釐清，警方已調閱監視器畫面，正循線追緝肇逃賓士車駕駛到案說明，依法究辦。

新北市三重區一輛賓士車肇事逃逸釀3傷，駕駛棄車逃逸警方循線追緝中。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區一輛賓士車肇事逃逸釀3傷，駕駛棄車逃逸警方循線追緝中。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區一輛賓士車肇事逃逸釀3傷，駕駛棄車逃逸警方循線追緝中。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區一輛賓士車肇事逃逸釀3傷，駕駛棄車逃逸警方循線追緝中。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區一輛賓士車肇事逃逸釀3傷，駕駛棄車逃逸警方循線追緝中。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區一輛賓士車肇事逃逸釀3傷，駕駛棄車逃逸警方循線追緝中。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區一輛賓士車肇事逃逸釀3傷，駕駛棄車逃逸警方循線追緝中。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區一輛賓士車肇事逃逸釀3傷，駕駛棄車逃逸警方循線追緝中。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區一輛賓士車肇事逃逸釀3傷，駕駛棄車逃逸警方循線追緝中。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區一輛賓士車肇事逃逸釀3傷，駕駛棄車逃逸警方循線追緝中。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區一輛賓士車肇事逃逸釀3傷，駕駛棄車逃逸警方循線追緝中。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區一輛賓士車肇事逃逸釀3傷，駕駛棄車逃逸警方循線追緝中。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區一輛賓士車肇事逃逸釀3傷，駕駛棄車逃逸警方循線追緝中。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區一輛賓士車肇事逃逸釀3傷，駕駛棄車逃逸警方循線追緝中。記者曾伯愷／翻攝

三重 失控

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